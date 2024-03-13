غانتس: قضية الدولة الفلسطينية غير واردة الآن

رام الله - دنيا الوطنقال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي (الكابينيت)، بيني غانتس، أن "قضية الدولة الفلسطينية هي قضية غير واردة الآن".وأضاف غانتس: "الوضع في القدس والضفة قابل للانفجار خاصة في الجمعة الأولى من شهر رمضان وعلينا أن نستعد للتصعيد"وفق (سبوتنك).وتابع غانتس أن "المجلس الحربي الإسرائيلي موحد بشأن ضرورة تنفيذ عملية برية في رفح".وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو جدد تأكيده على أن "إسرائيل لن تتراجع عن تنفيذ عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، رغم الرفض الدولي".