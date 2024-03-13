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الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية شمال قطاع غزة

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الأردني أنه نفذ، اليوم الأربعاء، 7 عمليات إنزال جوي جديدة بمشاركة عدد من الدول، وذلك استمراراً بتقديم العون والمساعدة لأهالي قطاع غزة، خلال شهر رمضان.

وقال الجيش الأردني في بيان "شاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عدد من المواقع في شمال القطاع طائرتين من نوع (C130) تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافةً إلى ثلاث طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لمملكة بلجيكا".

وبحسب البيان "جاءت عملية إنزال المساعدات الأردنية بالتعاون مع سلطنة بروناي، وذلك لدعم ومساندة الأهل والأشقاء والوقوف معهم والتخفيف من أثار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع، إضافة إلى الجهود الدولية والمساعي الحثيثة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، وتلبية لاحتياجات السكان في قطاع غزة من المواد الغذائية في ظل الأوضاع الصعبة جراء الحرب في القطاع".

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية. 

وبهذا الإنزال فقد ارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها الجيش الأردني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 42 إنزالاً جوياً أردنياً، و54 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول أخرى.






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