الصحة: الاحتلال يرتكب 10 مجازر.. واستشهاد 27 طفلاً نتيجة الجوع بشمال غزة





وأشارت إلى أن آلاف الأطفال يعانون من مضاعفات خطيرة نتيجة عدم توفر أنواع الحليب الخاص بهم شمال غزة، واستشهد 27 طفل نتيجة سوء التغذية وعدم توفر أيّ نوع من حليب الأطفال شمال غزة.





وطالبت الصحة المؤسسات الأممية ومؤسسات الطفولة حول العالم بتوفير حليب للأطفال شمال غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ 159 على قطاع غزة، إن"الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 88 شهيداً و 135 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضافت الصحة، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.وبحسب البيان فقد ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 31272 شهيد و 73024 إصابة منذ 7تشرين الأول/أكتوبر الماضي.