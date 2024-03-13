شاهد الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي بمدينة حمد

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ جزئي من مدينة حمد غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مخلفاً ورائه دمار كبير في الأبنية السكنية التي تم إنشاءها بتمويل من دولة قطر.





وبحسب رواية عدة مواطنين تمكنوا من الوصول لمدينة حمد لتفقد حجم الدمار، فقد أكدوا على أن حجم الدمار هائل وأن عدد كبير من الشهداء ملقى على الأرض وأن بعض الجثامين قد تحللت بالفعل دون تمكن طواقم الإسعاف من انتشالاه بالمكان.





هذا وقد قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة مدينة حمد بتاريخ 2آذار/مارس، واعتقل عدد كبير من المواطنين المتواجدين فيها، وأخرج عدد أخر من المدينة من خلال ممرات تم تحديدها من قبل الجيش ومن خلال التأكد من بطاقات الهوية.



























رام الله - دنيا الوطن