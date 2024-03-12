بلينكن يكشف مساعي أمريكا للتوصل لهدنة مؤقتة

رام الله - دنيا الوطن

من جهتها، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إن الحاجة إلى المساعدة مستعجلة وكبيرة في غزة، وإن الولايات المتحدة تضع مسألة المساعدات للقطاع أولوية.





وأكدت المسؤولة الأميركية أن واشنطن تعمل لفتح الممر البحري لغزة إلى جانب عمليات الإنزال جوا والعمل لفتح مزيد من الممرات البرية وتدفق المساعدات، وأنه "يمكن إدخال مساعدات أكثر عبر البر".

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن ستواصل العمل للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار لـ6 أسابيع في غزة، في حين أكدت مساعدته باربرا ليف العمل لفتح مزيد من الممرات البرية إلى جانب العمل لفتح الممر البحري لغزة.وأوضح بلينكن أن مساعي وقف إطلاق النار 6 أسابيع تأتي "كجزء من صفقة إطلاق الرهائن"، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يعدّ "أمرا مفجعا"، وفق (الجزيرة نت).وأضاف الوزير الأميركي أن بلاده تسعى لتحقيق حل الدولتين "لضمان تقاسم الفلسطينيين والإسرائيليين معايير متساوية من الحرية والأمن"، وفق قوله.وأوضحت مساعدة وزير الخارجية الأميركي أن المفاوضات مستمرة ولم تتوقف وأنهم متمسكون بالتفاوض و"العمل مع القطريين والمصريين والإسرائيليين"، قائلة "نأمل أن تمضي حركة حماس نحو اتفاق قريبا، ومن الملح الوصول لهدنة يعود فيها الرهائن لأهلهم وتتوقف الأعمال العدائية".