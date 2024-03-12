جيش الاحتلال يتوغل بمخيم جنين و نورشمس بطولكرم.. والمقاومة تشتبك معه

رام الله - دنيا الوطن

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في مخيم نور شمس بطولكرم؛ ومخيم جنين، واشتبك مسلحون من فصائل المقاومة الفلسطينية مع جيش الاحتلال وحققوا إصابات مباشرة به.





أما في توغل جنين فقد قالت القسام في بيان لها: "يتصدى مجاهدونا الأبطال في مخيم جنين لقوات الاحتلال وآلياته المقتحمة للمخيم، إذ يخوض مجاهدونا رفقة إخوانهم من الفصائل الأخرى اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة".

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الضفة الغربية في بيان لها: "حققنا إصابات مباشرة بجيش الاحتلال أثناء تصدي مجاهدونا الأبطال في مخيم نور شمس بطولكرم لقوات الاحتلال وآلياته التي اقتحمت المخيم منذ ساعات الليل الأولى".