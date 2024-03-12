الخارجية القطرية: جهود المفاوضات لوقف إطلاق النار مستمرة وتتكثف بحلول رمضان





وأضافت الخارجية القطرية، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية استعرض مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى تطورات الأوضاع بغزة، وبحث مع المسؤولة الأمريكية جهود التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "جهود المفاوضات مستمرة و تتكثف الآن بحلول شهر رمضان بهدف التوصل إلى اتفاق، إلا أنها لم تتمخض عن أي اتفاق" حسب قوله.وأشارت إلى أن رئيس الوزراء القطري بحث مع المسؤولة الأمريكية آلية إدخال المساعدات للمحاصرين بغزة أنهم ينادون بضرورة فتح الممرات البرية لدخول المساعدات إلى غزة دون قيود.وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن الممر البحري لإدخال المساعدات إلى غزة لا يمكنه استبدال الممرات البرية.