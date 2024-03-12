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الخارجية القطرية: جهود المفاوضات لوقف إطلاق النار مستمرة وتتكثف بحلول رمضان

الخارجية القطرية: جهود المفاوضات لوقف إطلاق النار مستمرة وتتكثف بحلول رمضان
المتحدث بإسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "جهود المفاوضات مستمرة و تتكثف الآن بحلول شهر رمضان بهدف التوصل إلى اتفاق، إلا أنها لم تتمخض عن أي اتفاق" حسب قوله.

وأضافت الخارجية القطرية، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية استعرض مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى تطورات الأوضاع بغزة، وبحث مع المسؤولة الأمريكية جهود التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء القطري  بحث مع المسؤولة الأمريكية آلية إدخال المساعدات للمحاصرين بغزة أنهم ينادون بضرورة فتح الممرات البرية لدخول المساعدات إلى غزة دون قيود.

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن  الممر البحري لإدخال المساعدات إلى غزة لا يمكنه استبدال الممرات البرية.

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