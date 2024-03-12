الرئيس الأميركي ينوي فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

يسعى الرئيس الأمريكي إلى فرض شروط على شحنات المساعدات العسكرية لإسرائيلية في حال أقدمت الأخيرة على عملية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت المجلة الأميركية، إلى أن "استعداد الرئيس بايدن لاتخاذ هذه الخطوة يعكس توتر حاد في علاقته برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لا يستجيب لجهود إدارة بايدن في تعديل إدارته للحرب في غزة".





وذكرت المجلة أن بايدن أبدى الانفتاح على اتخاذ هذه الخطوة بعد رفض نتنياهو لـ "دهاء الجهود الأمريكية التي يبذلها بايدن لكبح جماح سلوكه في الحرب بغزة".





وفي حين أن بايدن لم يتخذ أي قرار بشأن الحد من عمليات نقل الأسلحة في المستقبل، قال المسؤولون إنه "قد يفعل ذلك إذا شنت إسرائيل عملية جديدة تعرض المدنيين الفلسطينيين لمزيد من الخطر".

ونقلت مجلة (بوليتيكو) الأمريكية، عن أربعة مسؤولين أميركيين مطلعين على كواليس الإدارة الأميركية، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن ينوي فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل في حال أقدمت على تنفيذ عملية برية في رفح".وذكرت المجلة عن مسؤول لم تسمه "إن هذه فكرة مطروحة لدى بايدن بالتأكيد"، وأنه كان بايدن قد أعطى مؤشرات متباينة حول موقفه تجاه مبيعات الأسلحة المستقبلية لإسرائيل.