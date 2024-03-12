معروف: معاودة الاحتلال استهداف المدنين عند الدوار الكويتي والنابلسي إمعان بسياسة تجويع أبناء شعبنا

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف: أن"استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين المنتظرين دخول المساعدات على دوار الكويت صباح اليوم ، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، ما هو إلا إصرار من جيش الاحتلال الصهيونى على استهداف الباحثين عن لقمة عيش أولادهم لسد جوعهم، وتمعن في سياسة تجويع أبناء شعبنا".





رام الله - دنيا الوطنوأضاف معروف، "هذه الجريمة الجديدة ترفع أعداد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال وهم ينتظرون المساعدات في دوار الكويت وشارع الرشيد إلى أكثر من ٤٠٠ شهيد و١٣٠٠ جريح حتى الآن".وأكد معروف، على أن ما يقوم به جيش الاحتلال من استهداف المواطنين المنتظرين للمساعدات يثبت زيف كل الحديث عن محاولات التخفيف من واقع المعاناة شمال القطاع، وتأكيداً من الاحتلال على أن سياسة التجويع هي عنوان مخطط الاحتلال حاليا إلى جانب ما يقوم به من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.وأضاف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، ما يشجع الاحتلال على المضي قدما في هذه الجريمة هو رضوخ المجتمع الدولي لاملاءاته وعدم جديته في إنهاء معاناة شعبنا عبر وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات بشكل كافي.