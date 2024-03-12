أستراليا: إسرائيل ستخسر الدعم الدولي ما لم تعالج الكارثة الإنسانية بغزة

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، الثلاثاء،إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضعف إسرائيل بنهجه في الحرب في غزة، وحثت إسرائيل على تغيير مسارها وإلا فإنها ستخسر المزيد من الدعم الدولي.





وأكدت على أن الدعم الدولي لإسرائيل سيستمر في التراجع ما لم تعالج إسرائيل الكارثة الإنسانية في غزة.





وقالت ونج "لقد تعاطف العالم وتضامن مع إسرائيل بعد هجمات السابع ولكنهم الآن يخسرون هذا التعاطف بسبب الظروف الإنسانية بغزة.





وأبدت وزير الخارجية الأسترالية اتفاقها مع تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال في وقت سابق " إن نتنياهو يلحق ضررا بإسرائيل أكثر مما يساعدها من خلال إدارته الحرب بطريقة تتعارض مع قيم البلاد"، وفق (رويترز).



وكانت قد تشاركت أستراليا وكندا ونيوزيلندا، الشهر الماضي، في بيان دعوا من خلاله لوقف فوري لإطلاق النار بغزة بسبب الظروف الإنسانية.

رام الله - دنيا الوطنوتابعت "وأعتقد أن العالم يشعر بالهلع من الوضع الحالي بغزة… وأود أن أقول إن لم تغير إسرائيل مسارها فإنها ستستمر في فقدان الدعم".