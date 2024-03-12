شؤون فلسطينية

أول سفينة مساعدات تبحر من قبرص إلى غزة ..و(أونروا) تعلق على هذه الخطوة

أول سفينة مساعدات تبحر من قبرص إلى غزة ..و(أونروا) تعلق على هذه الخطوة
رام الله - دنيا الوطن

في التجربة الأولى لتشغيل طريق بحري من ميناء قبرص إلى منطقة البيدر جنوب مدينة غزة، أبحرت سفينة تحمل نحو 200 طن من الغذاء، صباح اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لتغير الآلية المتبعة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وشوهدت سفينة الإنقاذ (أوبن آرمز) وهي تبحر من ميناء لارنكا في قبرص وتسحب بارجة تحتوي على حوالي 200 طن من الطحين والأرز والبروتينات، وفق (رويترز).

وعلق الناطق باسم وكالة غزت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا)، عدنان أبو حسنة على هذه الخطوة قائلاً: "المعابر هي الطريق لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الوضع مأساوي ومؤلم في قطاع غزة وطريق دخول المساعدات معروفة".

وشدد أبو حسنة في تصريحات صحفية على أنه لا يوجد إرادة دولية لفرض مسألة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.


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