شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: يجب احترام روح رمضان ووقف إطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة: يجب احترام روح رمضان ووقف إطلاق النار في غزة
تزين خيام النازحين في قطاع غزة بزينة شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إلى "إسكات الأسلحة" ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمناسبة شهر رمضان.

وقال غوتيريش في تصريحات صحفية: "يصادف اليوم بداية شهر رمضان المبارك، وهو الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم، وينشرون قيم السلام والمصالحة والتضامن. لكن حتى مع بداية شهر رمضان، يستمر القتل والقصف والمذبحة في غزة".

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة، عن رغبته في التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، واحترام روح شهر رمضان، مؤكداً أن رمضان فرصة من أجل تحقيق ذلك.

وأشار غوتيريش إلى أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر للحرب المتواصلة في غزة.

وأضاف أن إسرائيل تقول إن حربها ضد حركة (حماس) وليس ضد الفلسطينيين، مردفًا: "لكن الحقيقة هي أن الحرب تحولت إلى عقاب جماعي للفلسطينيين".

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