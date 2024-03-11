مصادر صحفية:حكومة اشتية المستقيلة تصرف 6 آلاف دولار بدل سكن لكل وزير

رام الله-دنيا الوطن

ذكرت وسائل إعلام محلية أن حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية برئاسة د.محمد اشتية صرفت لوزرائها قبل أيام مبلغ 6 آلاف دولار بدل سكن عن الفترة من بداية العام الجاري.و وفقا لما نشرته وكالة "صفا" فإن كل وزير حصل على مبلغ 6 آلاف دولار ، أودعت على شكل حوالة مالية في حسابه البنكي في الخامس من الشهر الجاري.وبحسب الوكالة، فإن كل وزير في حكومة اشتية كان يتلقى مبلغا سنويا قدره 10 آلاف دولار بدل سكن، على الرغم من أن جميعهم يملكون منازل خاصة.وتابعت الوكالة أن حكومة اشتية ما زالت تصرف العلاوة الشهرية لكل وزير وقيمتها 2000 دولار، على شكل نثريات فوق الراتب.وتأتي هذه الإجراءات في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة يمر بها الشعب الفلسطيني.