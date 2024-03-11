دولي

مسؤولون إسرائيليون: اجتياح رفح خلال شهر رمضان ليس مستبعداً

مسؤولون إسرائيليون: اجتياح رفح خلال شهر رمضان ليس مستبعداً
رام الله - دنيا الوطن
استبعد مسؤولون إسرائيليون، الإثنين، أن يكون الاجتياح البري لمدينة رفح جنوب مدينة غزة قريباً، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يحشد القوات اللازمة للمضي قدماً في الهجوم على رفح، وأنهم لم ينتهوا من الخطة الخاصة بإجلاء المدنيين من المدينة التي نزح إليها نحو مليون فلسطيني، إلا أنهم لم يستبعدوا أن تتم العملية خلال شهر رمضان.

وقال مسؤول إسرائيليون لوكالة الأخبار الأمريكية (CNN) "من الممكن تفعيل الحشد اللازم للقوة في وقت قصير، ومن المتوقع أن تستغرق عملية إجلاء مدنية كبيرة أسبوعين على الأقل".

وقال مسؤولون عسكريون وسياسيون إسرائيليون لم تكشف (CNN)عن هويتهم،  إن مجلس الوزراء الإسرائيلي لم يوقع بعد على الخطط التي قدمها الجيش للإخلاء والتوغل، ولكنهم حذروا من أن الهجوم على رفح خلال شهر رمضان ليس مستبعداً.

وأكدت إسرائيل أكثر من مرة للإدارة الأميركية، أنها ستنفذ عملية إجلاء للمدنيين قبل شن هجوم على ما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "المعقل الأخير لحماس"، في إشارة إلى رفح.

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