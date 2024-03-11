الرئاسة الفلسطينية تحذر من مخاطر إصرار نتنياهو اجتياح رفح

رام الله - دنيا الوطن

حذر الناطق بإسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من خطورة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو، والتي رفض فيها مطالب الرئيس الأميركي جو بايدن التي اعتبر فيها



دخول مدينة رفح خطاً أحمر.





وأضاف أبو ردينة، إن هذه التصريحات تدل على النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطيني، والاستمرار في محاولات تهجيره من أرضه ووطنه، بالتزامن مع فرض قيود على الدخول إلى المسجد الأقصى، خاصة في شهر رمضان، الأمر الذي يزيد المنطقة اشتعالاً، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وتابع: أن "المطلوب الآن وجود إرادة سياسية أميركية لتحويل تصريحات الإدارة الأميركية الهامة بخصوص اقتحام مدينة رفح إلى أفعال حقيقية على الأرض، وهي قادرة على ذلك، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر الذي يذهب ضحيته يومياً المئات من الأطفال والنساء والشيوخ".وأشار أبو ردينة إلى أن مطالب الرئيس محمود عباس هي وقف العدوان فوراً، وخاصة عدم اقتحام مدينة رفح، ومنع التهجير، وهي خطوط حمراء تشكل خطراً على المنطقة بأسرها، وعلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بمقدساتها، والتي لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد.