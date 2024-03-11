الصحة: الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة وحصيلة الحرب31112 شهيداً

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المستمر لليوم الـ 157 على قطاع غزة، إن" الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 67 شهيد و 106 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضافت الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.وأكدت أنه الحصيلة النهائية للحرب الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 31112 شهيداً و 72760إصابة منذ 7تشرين الأول/ أكتوبر الماضي,وأضافت إلى أن 72%من ضحايا الحرب هم من الأطفال والنساء، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيد.