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وزير الخارجية الأردني يحذر من تقيد حركة المصلين في المسجد الأقصى

وزير الخارجية الأردني يحذر من تقيد حركة المصلين في المسجد الأقصى
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
رام الله - دنيا الوطن
حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من تقيد حركة المصلين في السجد الأقصى، وقال: "تحرك إسرائيل لتقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، سيدفع المنطقة نحو وضع متفجر"

وأضاف الصفدي أن على إسرائيل رفع القيود واحترام حرية العبادة، مشدداً على أن العبث بالمقدسات هو عبث بالنار، وفق (الجزيرة نت).

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قدمت التماساً للمحكمة العليا للسماح لها بفرض وجود بوابات إلكترونية على مداخل الحرم القدسي، إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الطلب.

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