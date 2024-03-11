نتنياهو: نوشك على إنهاء الجزء الأخير من الحرب في قطاع غزة



ورد نتنياهو على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قال فيها إن نتنياهو يضر إسرائيل، بقوله إن "بايدن مخطئ".



من جهتها، كشفت (القناة 13) الإسرائيلية، أن "تقديرات الجيش هي أن القتال بخانيونس سينتهي خلال أيام إلى أسبوع".



ووفق زعم القناة فإن "الجيش أنهى تفكيك لواء خانيونس وقوات خاصة ستبقى للبحث عن الرهائن وقادة حماس".





رام الله - دنيا الوطنقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل توشك على إنهاء الجزء الأخير من الحرب في قطاع غزة، والقتال لن يستغرق أكثر من شهرين وربما ستة أو أربعة أسابيع.وأضاف نتنياهو، الأحد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "سندخل إلى ‎رفح والخط الأحمر بالنسبة لنا هو عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر".وتابع أنه "لا يرى أي اختراق في المفاوضات ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون إطلاق سراح الرهائن".في سياق آخر، قال نتنياهو إن "الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين بعد 7 أكتوبر لا تريد أن ترى دولة فلسطينية".وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه "آخر شيء يتعين على إسرائيل القيام به هو جلب السلطة الفلسطينية إلى غزة".