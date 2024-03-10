الاثنين أول أيام رمضان في فلسطين والسعودية وقطر والإمارات والبحرين واليمن والكويت وسوريا

رام الله - دنيا الوطنأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وغد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك 1445هـ، الموافق 11 آذار/ مارس 2024.كما أعلن كل من السعودية وسوريا وقطر والإمارات والبحرين واليمن والكويت ثبوت رؤية الهلال وأن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.من جانبه، أعلن الأردن وسلطنة عُمان وأستراليا وبروناي وماليزيا وإندونيسيا، وسنغافورة، واليابان، أن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك، ويوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان.