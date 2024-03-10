الجمعية الفلكية الأردنية: رؤية هلال رمضان بالأردن والمنطقة العربية تبدو "غير ممكنة" الأحد

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن رؤية هلال رمضان في الأردن والمنطقة العربية تبدو "غير ممكنة" اليوم الأحد، بناء على الحسابات والمعطيات الفلكية للهلال.وبين في تصريح لقناة "المملكة"، أن علم الفلك الحديث يعتبر الاقتران المركزي بداية الدورة القمرية (التولد أو المحاق) أو بداية الشهر القمري، موضحا أن الاقتران سيكون بالنسبة لمدينة عمّان وضواحيها في تمام الساعة 12 ظهرا من يوم الأحد 10 آذار/ مارس 2024، ويمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس بنحو 13 دقيقة، ويكون عمره من الاقتران وحتى غروب الشمس 6 ساعات و40 دقيقة.