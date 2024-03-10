سفينة أميركية تتوجه لشرق البحر المتوسط لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إنه ينسق مع الولايات المتحدة لإنشاء رصيف بحري عائم، بهدف إدخال المساعدات لقطاع غزة.





وقال المتحدث باسم الجيش، عبر حسابه على منصة (إكس): "بناءً على إيعاز وزير الدفاع، وبالتعاون مع شركائنا الأمريكيين والقيادة المركزية للجيش الأمريكي نقوم بتنسيق إنشاء رصيف بحري عائم مؤقت يُعنى بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد خضوعها لتفتيش إسرائيلي كامل، وتوزيعها من خلال المنظمات الدولية على السكان المحتاجين لها".





وأضاف المتحدث الإسرائيلي، أن الجيش سيستمر فيما وصفها محاربة حماس وتجريدها من قدراتها العسكرية إلى جانب إدخال المساعدات وفق زعمه.





وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أول أمس الجمعة، أنها تحضّر لتأسيس ميناء مؤقت من أجل إيصال المساعدات عبر البحر لقطاع غزة المحاصر، مشيرة إلى أن العملية "ستستغرق عدة أسابيع".





وقال متحدث باسم (البنتاغون) في تصريحات صحفية: "نحن في طور تحديد المصادر والقوات التي سيتم نشرها"، مضيفاً أن "التخطيط والتنفيذ سيستغرق عدة أسابيع".





ولفت إلى أن الولايات المتحدة تهدف في نهاية المطاف تقديم مليوني وجبة إلى مواطني غزة يومياً.





وأوضح المتحدث أن "العمل على التفاصيل مع الشركاء سيشمل إسرائيل عند تناول الجانب الأمني" وأن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع الدول الشريكة بشأن ميناء غزة المؤقت".

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان صباح اليوم الأحد، إن السفينة الجنرال فرانك "إس بيسون" التابعة للجيش الأميركي غادرت قاعدة "لانجلي -يوستيس" المشتركة في طريقها إلى شرق البحر المتوسط لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة عن طريق البحر.وأضاف البيان أن سفينة الدعم اللوجستي بيسون غادرت "بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر".وجاء في البيان أن السفينة "تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.