وزير إسرائيلي: سننقل السكان لجهة الغرب قبل الشروع بعملية برية في رفح

يشار إلى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كرر دعوته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة ستة أسابيع لإطلاق سراح الرهائن وتوصيل المساعدات، على الرغم من تعثر المفاوضات حتى الآن.





وفي مقابلة مع شبكة (MCNBC) الأميركية، ورداً على سؤال حول ما إذا كان العملية البرية الإسرائيلية في رفح ستكون خطا أحمر بالنسبة لعلاقاته مع نتنياهو، قال بايدن "إنه خط أحمر لكنني لن أتخلى عن مواطني إسرائيل قط. الدفاع عن إسرائيل لا يزال أمرا بالغ الأهمية. لذلك ليس هناك خط أحمر يمكن أن أقطع عنده كل الأسلحة حتى لا يكون لديهم القبة الحديدية لحمايتهم"، وفق تعبيره.



