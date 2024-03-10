وزير إسرائيلي: سننقل السكان لجهة الغرب قبل الشروع بعملية برية في رفح
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستنقل سكان رفح إلى جهة الغرب او مناطق أخرى في القطاع قبل الشروع في عملية برية في المدينة، زاعماً أنه "لا نية لنا للمساس بالمدنيين".
وفي رده على تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن عملية رفح، دعا الوزير الإسرائيلي، إلى الفصل بين لغة الخطاب والماهية، "والماهية تشير إلى أن الولايات المتحدة تدعم اهداف الحرب"، وفق تعبيره.
وأوضح كاتس أن بايدن في نهاية المطاف يريد أن يرى خطة منتظمة لإخلاء السكان، وأن الجيش نفذ ذلك حين حارب في شمال القطاع، وسينفذ ذلك في رفح أيضاً، وفق زعمه.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كرر دعوته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة ستة أسابيع لإطلاق سراح الرهائن وتوصيل المساعدات، على الرغم من تعثر المفاوضات حتى الآن.
وفي مقابلة مع شبكة (MCNBC) الأميركية، ورداً على سؤال حول ما إذا كان العملية البرية الإسرائيلية في رفح ستكون خطا أحمر بالنسبة لعلاقاته مع نتنياهو، قال بايدن "إنه خط أحمر لكنني لن أتخلى عن مواطني إسرائيل قط. الدفاع عن إسرائيل لا يزال أمرا بالغ الأهمية. لذلك ليس هناك خط أحمر يمكن أن أقطع عنده كل الأسلحة حتى لا يكون لديهم القبة الحديدية لحمايتهم"، وفق تعبيره.
لكن بايدن أصر على أن نتنياهو "يجب أن يولي المزيد من الاهتمام للأرواح البريئة التي تزهق نتيجة الإجراءات المتخذة".
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