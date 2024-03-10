كتائب القسام: قتلنا جندياً بطلق ناري في رأسه بمنطقة بني سهيلا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن عناصرها قتلوا جندياً من سلاح الهندسة بطلق ناري في رأسه في منطقة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس.



كما أعلنت "القسام" بأن عناصرها أكدوا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً في قوة إسرائيلية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، ةوكما اشتبكوا مع قوة أخرى داخل نفق وحققوا إصابات بعدد من جنودها.





رام الله - دنيا الوطن