جيش الاحتلال: نقوم بتنسيق إنشاء رصيف بحري عائم مؤقت يُعنى بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أول أمس الجمعة، أنها تحضّر لتأسيس ميناء مؤقت من أجل إيصال المساعدات عبر البحر لقطاع غزة المحاصر، مشيرة إلى أن العملية "ستستغرق عدة أسابيع".





وقال متحدث باسم (البنتاغون) في تصريحات صحفية: "نحن في طور تحديد المصادر والقوات التي سيتم نشرها"، مضيفاً أن "التخطيط والتنفيذ سيستغرق عدة أسابيع".





ولفت إلى أن الولايات المتحدة تهدف في نهاية المطاف تقديم مليوني وجبة إلى مواطني غزة يومياً.



