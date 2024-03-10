الصحة: ثماني مجازر جديدة بالقطاع.. و31045 شهيداً منذ بدء العدوان

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 85 شهيداً و130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضافت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 156 على قطاع غزة، بأنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31045 شهيداً و72654 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وتابعت: بأن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيداً.