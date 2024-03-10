بايدن:لن أتخلى عن التوصل لهدنة قبل رمضان..ولا يمكن قتل 30 ألف آخرين لملاحقة حماس





وقال بايدن في حديثه خلال المقابلة: "إن نتنياهو يلحق الأذى بإسرائيل، لا يمكن قتل 30 ألف فلسطيني إضافي نتيجة لملاحقة مقاتلي حماس. هناك وسائل أخرى للتعامل… مع… الصدمة التي سببتها حماس" في إشارة إلى الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.



وردا على سؤال حول ما إذا كان العملية البرية الإسرائيلية في رفح ستكون خطا أحمر بالنسبة لعلاقاته مع نتنياهو، قال بايدن "إنه خط أحمر لكنني لن أتخلى عن مواطني إسرائيل قط. الدفاع عن إسرائيل لا يزال أمرا بالغ الأهمية. لذلك ليس هناك خط أحمر يمكن أن أقطع عنده كل الأسلحة حتى لا يكون لديهم القبة الحديدية لحمايتهم"، وفق تعبيره.



لكن بايدن أصر على أن نتنياهو "يجب أن يولي المزيد من الاهتمام للأرواح البريئة التي تزهق نتيجة الإجراءات المتخذة".

رام الله - دنيا الوطنكرر الرئيس الأميركي، جو بايدن، دعوته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة ستة أسابيع لإطلاق سراح الرهائن وتوصيل المساعدات، على الرغم من تعثر المفاوضات حتى الآن.وفي مقابلة مع شبكة (MCNBC) الأميركية، ورداً على سؤال هل ما يزال من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل حلول شهر رمضان المبارك، قال بايدن "أعتقد أن ذلك ممكن دائما. لن أتخلى عن ذلك الهدف أبدا"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).