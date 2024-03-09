لم يكتفوا بالمجزرة..اتهموا الأم بالتمثيل والرضيعين دمى

في الثالث من آذار/ مارس استهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي منزلاً يعود لعائلة أبو عنزة جنوب قطاع غزة راح ضحيته والد الطفلين والتوأم (نعيم و وسام) أبو عنزة و 11 شخص من عائلتهما، ونجت الأم رانيا أبو عنزة.





الأم أبو عنزة ظهرت في صور متداولة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وهي تحمل طفلين بالشهر الخامس من عمرهما مكفنان، وتحتضنها داخل سيارة إسعاف وتبكي بحرقة، هذه الأم المكلومة خسرت توأمها اللذان أتيا للدنيا بعد ثلاثة عمليات تخصيب أطفال أنابيب والتي لطالما انتظرتهما طيلة عشرة سنوات من زواجها.





هذه الأم اتهمها إسرائليون وأمريكيون بالتمثيل، فوفق رواية داعمون للمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) (تويتر سابقاً) فإن هذه الصورة هي "فيلم باليود بيكتشرز".





يقول صاحب هذا الحساب على فيسبوك الذي ينشر باستمرار وسائل مساندة لإسرائيل، بما قيل إنه مسرحية مقتل رضيعين في قطاع غزة."باليوود بيكتشيرز تقدم لكم فيلما قصيراً جديدا"وفق (فرانس 24).





إلا أن روايتهم الزائفة تم نفيها من قبل مراسيلين لوكالات دولية تعمل في قطاع غزة، ومن قبل طبيبين شرعيين عرضوا صوراً مختلفة وتسجيلات مصورة تؤكد بأن جثتي الرضيعين حقيقية بالفعل، وأكدو أنه بالفعل تم استخراج شهادات وفاة للطفليين.





بدورها تؤكد كارولين رامبود الطبيبة الشرعية والخبيرة لدى محكمة فرساي أن التجلطات الدموية والكدمات على جبهة الرضيعين تتطابق مع شكل إصابات حقيقة، كما أن شكل بشرة الرضيعين الناعمة والمليئة بالأهداب تتطابق بالفعل مع شكل طفل؛ وليس مع ما هو موجود في الدمى البلاستيكية.





















رام الله - دنيا الوطن