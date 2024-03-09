شاهد: طفل يستغيث بالجيش المصري ويكتب لهم رسالة

رام الله - دنيا الوطن

أظهر مقطع فيديو قصير، محادثة مع طفل نازح في جنوب مدينة رفح، يقف على مقربة من السور الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، وهو يحاول تمرير قصاصة ورق إلى جنود الجيش المصري الذين يقفون على مقربة من السياج.





وكتب الطفل في الورقة "ساعدوني بدي أكل لإخواتي"، هذا المقطع لقي رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر براءة طفل يسعى لتأمين لقمة عيش له و لاخواته بعد أن تقطعت به السبل في غزة.





وأوضح الطفل أنه لجأ إلى الكتابة ليقرأ من كتبه الجنود المصرين ويستجيبوا إلى مطالبه، فهم لا يجيبون للصراخ.













