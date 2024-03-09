الصحة: 72%من ضحايا الحرب هم نساء وأطفال ..والحصيلة تقترب من 31ألف شهيداً

رام الله - دنيا الوطن

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 82 شيداً، و 122إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ 155 على قطاع غزة، " لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".



وأضافت الصحة "ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 30960 شهيد و 72524 إصابة منذ السابع منتشرين الأول/ أكتوبر الماضي و 72 % من ضحايا الحرب هم من الأطفال والنساء".