الرئيس الفرنسي يعلق لأول مرة على شائعات بأن زوجته "متحولة جنسيا"

وتلاحق زوجة إيمانويل ماكرون، بريجيت ماكرون شائعات بأنها متحولة جنسياً وأن اسمها في السابق كان جان ميشال، هذه الشائعات تلاحقها منذ 2017 وانتخاب زوجها كرئيس لفرنسا.





رام الله - دنيا الوطنعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، على الأخبار التي يتم تداولها على مواقع التوتاصل الاجتماعي، حول كون زوجته متحولة جنسياً، قائلاً ''المعلومات الكاذبة والسيناريوهات الملفقة''.وقال ماكرون ردا على أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع: "أسوأ الأمور هي المعلومات الكاذبة والسيناريوهات الملفقة مع أشخاص يصدقونها في نهاية المطاف ويزعجونك بما في ذلك في خصوصيتك"، وفق (روسيا اليوم).وصرح ماكرون بأنه "وفي مواجهة هذه المزاعم وعليه اللجوء إلى القانون والعدالة".