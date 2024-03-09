أردوغان: لا فرق بين نتنياهو والزعيم النازي هتلر

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنه لا فرق لديه بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والزعيم النازي أدولف هتلر.وأضاف أردوغان خلال كلمة له في إسطنبول"إن حماس التي تصنّفها الدولة العبرية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية هي حركة تحرر، وإسرائيل هي دولة إرهابية"وجدد أردوغان دعمه الحازم لقادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تخوض حربا ضد إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من خمسة أشهر، وفق (سكاي نيوز).وقال الرئيس التركي: "لا يمكن لأحد أن يدفعنا إلى تصنيف حماس منظمة إرهابية، تركيا هي البلد الذي يتحدث بشكل علني مع قادة حماس، والذي يقف خلفهم بحزم".