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الرئيس المصري يقدر تكلفة إعادة إعمار غزة بـ90 مليار دولار

الرئيس المصري يقدر تكلفة إعادة إعمار غزة بـ90 مليار دولار
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية، السبت، عن التكلفة المتوقعة لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي يتوقع أن تصل إلى 90 مليار دولار.

وشدد السيسي على أن مصر "لم تغلق معبر رفح نهائيا"، وأن مصر معنية بفتح المعبر 24 ساعة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال السيسي إن العالم يشهد منذ خمسة أشهر مأساة إنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن تكلفة إعادة الإعمار للقطاع تصل إلى 90 مليار دولار، وفق (سكاي نيوز).

وأضاف السيسي خلال كلمته: "نقف بكل تقدير وإجلال للشعب الفلسطيني، نبذل أقصى ما نستطيع من جهد لحمايتهم وإغاثتهم".

وقال: "لن تتوقف مصر عن العمل مهما كان الثمن من أجل حصول الشعب الفلسطيني عن حقوقه المشروعة في دولته المستقلة"، مشدداً  على إن بلاده لن تتوانى عن العمل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

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