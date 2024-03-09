(أونروا) تعتزم نشر تقرير يفضح جرائم الاحتلال بحق من اُعتُقِل من موظفيها

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن بعض موظفي الوكالة الذين أطلق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، في غزة أفادوا بأنهم تعرضوا لضغوط من جيش الاحتلال ليصرحوا كذباً بأن الوكالة لها صلات بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأن موظفين شاركوا في هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر.





وكتبت (أونروا) في تقرير يتضمن شهادات لفلسطينيين بينهم موظفون بالوكالة ع تعرضهم لمعاملة سيئة في السجون الإسرائيلية، وفق (رويترز).

رام الله - دنيا الوطنوقالت مديرة الاتصالات في (أونروا) جوليت توما إن "الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير المؤلف من 11 صفحة إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان".وأضافت توما "عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان".وجاء في التقرير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي (أونروا) الفلسطينيين وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.وبحسب التقرير "موظفي الوكالة تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، وتم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة، منها أن الوكالة لها صلات بحركة حماس وأن موظفي الأونروا شاركوا أحداث 7تشرين الأول/ أكتوبر".