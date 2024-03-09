تحقيق عبري يكشف مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل مستوطنين في (بائيري)

كشف تحقيق صحفي نفذته هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان على علم بوجود مستوطنين بالمنزل الذي استهدفه بقذيفتين من دبابة في مستوطنة (بئيري) يوم 7 تشرين الأول / أكتوبر.وبحسب نتائج التحقيق فقد تبادلت قوات من جيش الاحتلال والشرطة إطلاق النار بشكل كثيف مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية في مستوطنة (بئيري) رغم علمهم بوجود إسرائيليين محتجزين أحياء داخله.وذكرت مستوطنة إسرائيلية كانت ضمن المحتجزين أنها أبلغت الجيش الإسرائيلي بوجود 12 محتجزا داخل المنزل، لكنهم "لم يصدقوها"، على حد تعبيرها.وبحسب تحقيق هيئة البث الإسرائيلية فإن مقاتلي المقاومة الفلسطينية لم يطلقوا النار على الرهائن، بل إن نيران القوات الإسرائيلية هي التي قتلت الرهائن إلى جانب 40 مسلحاً فلسطينياً.وكانت عائلات المستوطنين الذين قتلوا بقصف جوي ومدفعي من الجيش الإسرائيلي في مستوطنة (بائيري)في السابع من تشرين الأول أكتوبر قد طالبت بإجراء تحقيق شامل وشفاف في القرارات التي أدت لقتل المستوطنين الذين إستغاثوا بجيشهم لإنقاذهم.