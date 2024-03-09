الحكومة الكندية تستأنف تمويل (أونروا) بعد قررها بتعليقه

قالت الحكومة الكندية أنها تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة الذي يزداد سوءا كل ساعة، و يتوجب أن تصل المساعدة إلى المدنيين في أسرع وقت ممكن.





وأكدت الحكومة الكندية بيان لها أنها تعمل للتغلب على التحديات المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة المنقذة للحياة حتى تتمكن المزيد من المساعدة من الوصول إلى المحتاجين.





و أعلن وزير التنمية الدولية الكندية، أحمد حسين، أن كندا سترفع الوقف المؤقت لتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط (أونروا) حيث تقوم بتوفير الإغاثة الإنسانية لأكثر من مليوني شخص، بالإضافة إلى عملياتها الحاسمة التي تدعم 4 ملايين شخص في أماكن أخرى من المنطقة.





وكانت كندا قد علقت تمويلها لأونروا في أعقاب مزاعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي تتهم فيها بعض موظفي (أونروا) بأنهم شاركوا في أحداث7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الأمر الذي نفته أونروا وأكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل موظفي أونروا من أماكن تواجدهم المدنية وعرضهم للاعتداء الجسدي والجنسي، وانتزع منهم اعترافات مضللة تحت وطأة التعذيب.



رام الله - دنيا الوطن