صورة أقمار صناعية تظهر الطريق الذي أنشأه الاحتلال جنوب مدينة غزة

أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي طريق يفصل شمال قطاع غزة عن عن جنوبه، الطريق أسموه (ممر نتساريم)، وفي أحدث ما أظهرته صور الأقمار الصناعية فقد أنشأ الجيش الطريق بالقرب من مستشفى الصداقة التركي.





وفي مقطع فيديو وثقته (CNN) عربية عن جنود الاحتلال فقد برروا إنشاء الطريق الذي يمتد عرضاً بطول 6كيلو متر من الشرق إلى الغرب، بأنهم يسعون لتأمين طريق يشكل حاجزاً بين المنطقة الشمالية والجنوبية للقطاع، ويشدد من سيطرتهم على غزة من أجل حمايتهم في المنطقة التي يتمركزون بها ويمكنهم من مداهمة المناطق التي تتواجد بها المقاومة الفلسطينية.





وذكر عنصر جيش الاحتلال في التقرير أنهم يسعون للاستفادة من الطريق لمنع مرور الفلسطينيين من الجنوب إلى شمال القطاع، والسيطرة عليها بدقة شديدة.











رام الله - دنيا الوطن