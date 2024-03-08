ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف بقطاع غزة إلى 23

رام الله - دنيا الوطنأعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، مساء الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع، إلى 23 شهيداً، وذلك بعد استشهاد ثلاثة أطفال بمجمع الشفاء الطبي.وفي وقت سابق، أكد القدرة أن "الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، ونعتقد أن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة، دون أن يصلوا للمستشفيات".وقال القدرة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمّد ارتكاب مجازر مروّعة ومتتالية ضد آلاف البطون الجائعة في شمال غزة.وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة، المجتمع الدولي باستخدام كل أدوات الضغط لضمان وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي يدخل شهره السادس.وجراء الحرب الإسرائيلية والحصار المتواصل، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة حقيقة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.