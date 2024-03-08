"سيستغرق تنفيذه عدة أسابيع".. البنتاغون يكشف تفاصيل ميناء غزة المؤقت

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، أنها تحضّر لتأسيس ميناء مؤقت من أجل إيصال المساعدات عبر البحر لقطاع غزة المحاصر، مشيرة إلى أن العملية "ستستغرق عدة أسابيع".وقال متحدث باسم (البنتاغون) في تصريحات صحفية: "نحن في طور تحديد المصادر والقوات التي سيتم نشرها"، مضيفاً أن "التخطيط والتنفيذ سيستغرق عدة أسابيع".ولفت إلى أن الولايات المتحدة تهدف في نهاية المطاف تقديم مليوني وجبة إلى مواطني غزة يومياً.وأوضح المتحدث أن "العمل على التفاصيل مع الشركاء سيشمل إسرائيل عند تناول الجانب الأمني" وأن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع الدول الشريكة بشأن ميناء غزة المؤقت.ورجح أن يخصص 100 جندي أميركي لهذا الغرض، لكنه أكد أنه "لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض في قطاع غزة".من جانبه، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن إسرائيل ستوفر الأمن للميناء المؤقت، والذي كان قد أعلن عنه في خطاب "حالة الاتحاد"، يوم الخميس.وتأتي خطة بايدن ضمن محاولات احتواء خطر المجاعة في قطاع غزة، بعد خمسة أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف شخصاً، وإصابة عشرات الآلاف، ودمار واسع في المباني والبنى التحتية، وأزمة إنسانية وصحية تزاد خطورتها يوماً بعد يوم.كما تأتي بعدما أثارت "مجزرة الطحين" على شارع الرشيد غرب مدينة غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 118 شهيداً ونحو ألف جريح، برصاص قوات الاحتلال، أثناء انتظارهم وصول مساعدات، غضباً واسعاً، ومطالبات للاحتلال بضرورة تسهيل إدخال المساعدات للقطاع وخاصة مناطق الشمال بشكل آمن وكافٍ.