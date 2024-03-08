استشهاد خمسة فلسطينيين نتيجة سقوط خاطئ لصناديق مساعدات بغزة

أعلن الدفاع المدني في مدينة غزة، الجمعة، استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين، نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات بشكل خاطئ.





وأوضح الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، في بيان صحفي، أن المساعدات سقطت على رؤوس ومنازل المواطنين شمال غرب مدينة غزة.





وأفاد شهود عيان، أن مظلات بعض صناديق المساعدات التي تم اسقاطها على غزة، تعطلت وسقطت بشكل حر على المواطنين المتجمهرين للحصول على تلك المساعدات في ظل المجاعة التي يعيشها سكان شمال القطاع، نتيجة الحصار الإسرائيلي.





من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، (بترا)، عن مصدر رسمي أردني قوله: إن الطائرات الأردنية لم تكن مصدر الخلل الفني المتسبب بسقوط حر لبعض المساعدات بغزة.





وأضافت: أن القوات المسلحة الأردنية نفذت تسعة إنزالات جوية، الجمعة، لمساعدات على غزة، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا.





رام الله - دنيا الوطن