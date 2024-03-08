غالبيتهنّ أمهات.. أونروا: 63 امرأة تستشهد يومياً في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، بأن 63 امرأة في قطاع غزة تستشهد يومياً إثر الحرب الإسرائيلية التي دخلت شهرها السادس، غالبيتهن أمهات.وقالت الوكالة في بيان صدر بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار/ مارس، إنه في هذا اليوم "تستمر النساء في غزة في تحمل عواقب هذه الحرب الوحشية، حيث قُتل ما لا يقل عن 9000 امرأة".وشدّدت الوكالة على أنه "لا يزال العديد منهن تحت الأنقاض"، مبينة أنه "في المتوسط، تُقتل 63 امرأة يوميا في غزة، بينهن37 أما تترك عائلاتها وراءها".وفي وقت سابق، الجمعة، نعى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، 8900 امرأة، شدد على أنهن "قتلن بدم بارد"، فيما يعيش من بقي من النساء في ظروف "إذلال حقيقي" تمارسه إسرائيل التي تحاكم في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.