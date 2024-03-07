شؤون فلسطينية

قناة عربية: إسرائيل رفضت طلبات حماس بشكل قاطع

قناة عربية: إسرائيل رفضت طلبات حماس بشكل قاطع
نزوح فلسطينيين في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة عربية اليوم الخميس، مطالب حركة حماس في محادثات القاهرة، والتي رفضتها إسرائيل "بشكل قاطع".

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عربية عن مصدر لم تكشف عن هويته قوله: إن حماس طلبت ضمان عودة النازحين لشمالي القطاع واستدامة دخول المساعدات.

وأضافت بأن حماس رفضت الإفراج عن كل المحتجزين الإسرائيلي لديها دون انسحاب إسرائيلي من كامل قطاع غزة، بينما وافقت وافقت على المقترحات المصرية لكنها دعت لالتزام إسرائيل بوقف إطلاق نار دائم.

وقالت القناة بأن إسرائيل رفضت مطالب حماس "بشكل قاطع"، وفق وصفها.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن وفدها غادر القاهرة للتشاور مع القيادة، مع استمرار المفاوضات وجهود وقف العدوان وعودة النازحين.

وكانت قناة (الجزيرة) نقلت عن مصادر لم تسمها أن جولة مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة انتهت دون التوصل لاتفاق.

وقالت المصادر عن جولة المفاوضات التي تمت خلال الأسبوع الجاري: "إسرائيل رفضت طلب حماس وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الجيش من القطاع وعودة النازحين دون شروط"

وأضافت، أن الوسطاء في القاهرة حاولوا جسر الفجوة بين حماس وإسرائيل  خلال لكن جهودهم لم تنجح.

وكان في وقت سابق قد صرح باسم نعيم عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة عن العقبات التي تواجه المفاوضات و قال "إن الحركة ليست لها مطالب إعجازية من أجل وقف إطلاق النار في القطاع، وإنها تُظهر مرونة كبيرة في ما يتعلق بموضوع صفقة تبادل الأسرى إذا وافق العدو على شروطها ولكن المشكلة تكمن في شخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن ورائه الإدارة الأميركية".

وأضاف نعيم أن "الإدارة الأميركية إذا كانت معنية بالوصول إلى وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان ومنع الانفجار الإقليمي، فإنها تمتلك أدوات الضغط على الحكومة الصهيونية لإرغامها على قبول وقف إطلاق النار الفوري مع بقية الشروط التي قدمتها حماس" وفق (الجزيرة).

وأكد عضو المكتب السياسي في حماس أن الإدارة الأميركية تعرف جيدا أن "نتنياهو يماطل ويتهرب، ولا يريد أن يصل إلى وقف إطلاق النار حتى لا يُحاسب على الفشل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وما بعده، والتداعيات الكبيرة على المجتمع الصهيوني الداخلي".

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