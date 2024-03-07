بقيمة 20 مليار دولار.. توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي





جاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن رفع سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعا لآليات السوق.



وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن الاتفاق تضمن حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، موزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.





رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين القاهرة وصندوق النقد الدولي.