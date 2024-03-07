تحقيق: وفاة 27 فلسطينياً من سكان غزة بمراكز احتجاز عسكرية إسرائيلية منذ بداية الحرب





وحسب ما نقلت قناة (الجزيرة) فإن المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إن الجيش فتح تحقيقاً في الوفيات.





كما أفاد تحقيق الصحيفة بأن الجيش قال إن بعض الأسرى عانوا من ظروف صحية سابقة أو أصيبوا خلال الحرب، وفق زعمه.





وأضاف بأن معظم المعتقلين توفوا في قاعدتي "إس دي تيمان" و"عناتوت" في إسرائيل.





رام الله - دنيا الوطنأفاد تحقيق لصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن 27 فلسطينياً من سكان غزة توفوا في مراكز احتجاز عسكرية إسرائيلية منذ بداية الحرب على القطاع.