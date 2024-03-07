دولي

مقتل ثلاثة عمال على متن سفينة استهدفها الحوثيون.. وواشنطن تتوعد

مقتل ثلاثة عمال على متن سفينة استهدفها الحوثيون.. وواشنطن تتوعد
رام الله - دنيا الوطن
قالت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، إن طاقم السفينة أم/في ترو كونفيدينس، أبلغ عن مقتل ثلاثة أشخاص وأربعة إصابات على الأقل، ثلاثة منهم في حالة حرجة، كما لحقت أضرار جسيمة بالسفينة".

وأكدت وزارة العمالة المهاجرة في مانيلا، الخميس أن فيليبينيين اثنين بين القتلى الثلاثة، مشيرةً إلى إصابة اثنين آخرين على الأقل بجروح خطرة، في أول ضربة للحوثيين تسفر عن سقوط ضحايا منذ بدء هجماتهم البحرية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن هذا "الصاروخ الباليستي المضاد للسفن الخامس الذي يقوم الحوثيون باطلاقه في اليومين الماضيين" وفق (مونت كارلو).

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر  "سنواصل محاسبتهم،  ندعو الحكومات حول العالم للقيام بالأمر ذاته(...)هجمات الحوثيين على السفن لم تعطّل التجارة الدولية فحسب، ولم تؤد إلى اضطراب حرية الملاحة في مياه دولية فحسب، ولم تعرّض البحارة إلى الخطر فحسب، بل قتلت الآن عددا منهم".

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