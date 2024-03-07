الولايات المتحدة تعدل صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة





ويعكس التعديل الثالث للنصد الذي اقترحته الولايات المتحدة لأول مرة قبل أسبوعين، التعليقات الحادة التي أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، وأظهرت الصياغة الأولى لمشروع القرار الأمريكي تأييدها "لوقف مؤقت لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) وفق (مونت كارلو).

رام الله - دنيا الوطنعدلت الولايات المتحدة صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع بغزة والإفراج عن جميع الرهائن، في حين دعا الرئيس الأميركي جو بايدن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى القبول بوقف لإطلاق النار بقطاع غزة قبل حلول شهر رمضان.وكانت أميركا قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن، اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار، خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة حق النقض قائلة إن مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعرض للخطر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن.