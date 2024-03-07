وفد حركة حماس يغادر القاهرة.. والمفاوضات تستأنف الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن وفدها قد غادر القاهرة، اليوم الخميس، للتشاور مع قيادة الحركة.وأكدت الحركة أن المفاوضات مستمرة وأن الجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا الفلسطيني هي الهدف الأساسي من المفاوضات. وفق قناة (الأقصى).ونقلت قناة (القاهرة الإخبارية)، عن مصادر أن وفد حماس غادر القاهرة ومحادثات وقف إطلاق النار ستستأنف الأسبوع المقبل.وأكدت القناة على أن المحادثات مستمرة بين جميع الأطراف للتوصل إلى وقف إطلاق النار قبل رمضان.