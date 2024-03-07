دولي

المحكمة العليا بدولة الاحتلال ترفض التماس بإقامة بوابات إلكترونية بمدخل الحرم القدسي

المحكمة العليا بدولة الاحتلال ترفض التماس بإقامة بوابات إلكترونية بمدخل الحرم القدسي
رام الله - دنيا الوطن
رفضت المحكمة العليا بدولة الاحتلال بشكل قاطع التماسًا يطالب شرطة الاحتلال الإسرائيلي بنصب بوابات إلكترونية عند جميع مداخل الحرم القدسي الشريف، وجاء في قرار المحكمة: "ثمة قاعدة راسخة مفادها أن هذه المحكمة لا تفرض رؤيتها بدلا من رؤية السلطة المخولة بهذا الإجراء ولذا فلن تتدخل في قرارها إلا عندما يكون هناك خلل أساسي في جوهر الإجراء".

وقال قاضي الاحتلال "بعد مراجعة الالتماس وملاحقه، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه يجب رفض الالتماس بشكل كامل لعدم وجود أسباب، حتى دون الحاجة إلى رد المدعى عليهم" وفق قناة (مكان) الإسرائيلية.

وكتب القضاة أن "الالتماس موجه ضد الترتيبات الأمنية في الحرم القدسي، والمدعى عليهم هم المسؤولون عن أمن الجمهور والحفاظ على النظام العام في الحرم القدسي، والترتيبات الأمنية في الحرم القدسي هي قضايا تعتمد في جوهرها على تقديرات السلطة التنفيذية، وهي نتاج توازنات دقيقة بين الاعتبارات المتعلقة بالدين والسياسة الخارجية واعتبارات الأمن والنظام العام".

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