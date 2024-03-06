حماس: الاحتلال يتهرب من استحقاقات اتفاق وقف شامل لإطلاق النار

رام الله - دنيا الوطن

كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أبدت المرونة المطلوبة للتوصل لاتفاق يقضي بوقف شامل للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.





وأكدت حماس في بيان لها أن الاحتلال يتهرب من "استحقاقات الاتفاق" وخاصةً ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب الكامل من القطاع، وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة "سنواصل التفاوض عبر الإخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه".





وكانت حركة حماس قد أعلنت أمس الثلاثاء أعلنت أن وفدها سيبقى في القاهرة لإجراء المزيد من محادثات وقف إطلاق النار.