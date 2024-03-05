الصحة العالمية: واحد من بين 6 أطفال يعاني سوء تغذية حاد بغزة





وأفاد ممثل المنظمة أن الوضع متفاقم بشكل خاص في شمال غزة، بعد استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع تدفق المساعدات إلى شمال القطاع وفق توصيات محكمة العدل الدولية.

رام الله - دنيا الوطنقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن، الثلاثاء، إن "سوء التغذية متفاقم بشكل خاص في شمال قطاع غزة".وأضاف أن طفلاً واحداً من بين كل 6 أطفال دون الثانية من العمر يعاني من سوء تغذية حاد في شمال القطاع، وفق (سكاي نيوز).وأوضح أن الإحصائيات التي يعتمدها كانت في يناير، ويرجح أن يكون الوضع أسوأ اليوم.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقتٍ عن وفاة 16 طفل فلسطيني نتيجة الجفاف والجوع في شمال قطاع غزة.