دولي

غالنت: توتر الأوضاع مع حزب الله يقرب الأمور للتصعيد العسكري

غالنت: توتر الأوضاع مع حزب الله يقرب الأمور للتصعيد العسكري
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدفاع بجيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "التوتر المستمر مع جماعة حزب الله على الحدود مع لبنان ‬قرب الأمور إلى التصعيد العسكري".

وأضاف وزير دفاع الاحتلال، في بيان له عقب اجتماعه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين: "نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية، لكن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان".

وفي آخر تطورات التصعيد بين حزب الله وإسرائيل فقد استهدف جيش الاحتلال بلدة الوزاني بقصف مدفعي ، وأطلق حزب الله قذائف صاروخية بإتجاه مستوطنة (كريات شمونة)، ودوت صفارات الانذار في إصبع الجليل.

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